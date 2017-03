Android O: gli utenti avranno più controllo sulle notifiche

Continuano ad emergere indiscrezioni e novità su, la nuova versione del sistema operativo touch di, la cui prima

Gli sviluppatori hanno rivelato che Google darà agli utenti un controllo maggiore sulle notifiche. Ad esempio, un’applicazione che si occupa delle notizie potrebbe permettere agli utenti di ricevere notifiche solo quando vengono pubblicati nuovi articoli in una determinata categoria, o semplicemente solo le Breaking news.

Si tratta di una feature presa in prestito dal client di Gmail, ma Android O estenderà questo tipo di filtraggio a qualsiasi sviluppatore, il che vuol dire che dovranno essere i creatori di applicazioni a dover integrare questo nuovo sistema nelle varie app.

Google ha inoltre introdotto un sistema per posticipare le notifiche, per visualizzare in un secondo momento, e sarà anche possibile cambiare il colore di sfondo delle stesse.