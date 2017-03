Android O in arrivo con un nuovo sistema di notifiche?

Quando mancano ormai due mesi circa all’I/O 2017 di, nel corso del quale il motore di ricerca dovrebbe presentare la nuova versione del sistema operativo mobile,. Oggi sono emerse le prime indiscrezioni su quello che è già stato battezzato online Oreo.

I ragazzi di 9to5Mac, nella fattispecie, riferiscono che sulla base di alcune voci trapelate da fonti vicine e ben informate sulla questione, Android O potrebbe includere un nuovo sistema di notifiche, che comprenderà anche dei badge sulle icone delle app come già accade da tempo in iOS.

Si parla inoltre di una modalità picture-in-picture, che consentirà agli utenti di visualizzare filmati mentre si effettuano altre operazioni, ma anche della presenza di una barra strumenti intelligente con Google Assistant integrato e di sfondi interattivi.

Altre feature che potrebbero completare il pacchetto dovrebbero essere le icone Adaptive, dei miglioramenti alle API MediaRecorder e diverse funzioni per le imprese.