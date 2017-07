Android O potrebbe chiamarsi Octopus, addio alle caramelle?

Nessun nome di caramelle.prepara una sterzata per certi versi storica con il nome della prossima release di. Secondo quanto emerso sul web, infatti, la nuova versione del sistema operativo mobile del motore di ricerca potrebbe chiamarsi

L’indiscrezione proviene direttamente dall’ultima versione della beta pubblica diffusa da Google, che conterrebbe un easter egg che appare quando si tocca ripetutamente la versione di Android nelle impostazioni di sistema. Effettuando questo tap continuo, infatti, viene mostrato un polpo come quello visualizzabile in calce alla notizia, un’indicazione quanto mai affidabile sulle intenzioni di Google.

Altre novità provenienti direttamente dalla beta riguardano piccoli miglioramenti alla stabilità. Le nuove feature includono dei canali per le notifiche, delle bolle sulle icone delle applicazioni per identificare le notifiche, la riproduzione dei video picture-in-picture, un menù per le impostazioni più snello ed altre piccole aggiunte.

Google ha anche promesso dei miglioramenti significativi per l’audio in Bluetooth per gli utenti Pixel e Nexus.