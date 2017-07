Android O: rilascio previsto per la fine di Agosto?

Nel corso del fine settimana si è sparsa l’indiscrezione secondo cuiavrebbe individuato in Agosto come possibile finestra di lancio per, la nuova versione del proprio sistema operativo touch.

I primi dispositivi che dovrebbero ricevere l’aggiornamento dovrebbero essere i Google Pixel e Pixel XL, seguiti quindi dal Nexus. Il rumor è stato lanciato da David Ruddock, uno degli informatori più noti del web nonché gestore di Android Police, famoso sito americano dedicato al mondo Android, che ha pubblicato un tweet in cui, di fatto, annunciava che Android O sarà rilasciato a fine Agosto dal motore di ricerca.

Qualora il tutto dovesse essere conformato, si tratterebbe di un rilascio in linea con quanto accaduto lo scorso anno, quando Google rilasciò il nuovo sistema operativo mobile prima della presentazione dei Pixel. Proprio a riguardo, si parla della possibile presentazione della seconda generazione di Pixel proprio ad inizio settembre, appunto dopo il rilascio di Android O.