Android Oreo: il built-in della nuova statua mostrato da Google

Come da protocollo quando viene presentata una nuova versione diha aggiunto nel giardino del proprio Campus la nuova statuetta del robottino verde, che è arrivato all’ottava build, battezzata Oreo.

Il gigante di Mountain View, attraverso il proprio account ufficiale YouTube, ha pubblicato un filmato che mostra la fase di progettazione, costruzione e montaggio della statuetta che, ovviamente, raffigura un robot tino verde a forma di Oreo, il biscotto che ha dato il nome alla release. La statua a quanto pare ha riscosso molto successo tra i dipendenti degli uffici di New York

Il filmato, come sempre, è disponibile in apertura della notizia. Ricordiamo che il rollout del sistema operativo è già iniziato sui dispositivi del gigante di Mountain View, ed i vari produttori si stanno adoperando per portare il sistema operativo sui propri smartphone top di gamma.