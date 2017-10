Android Oreo: problemi su alcuni Pixel, indaga Google

Attualmente Android Oreo è presente solo sugli smartphone della gamma Pixel , ma nonostante ciò in rete sono emersi dei problemi con la messaggistica istantanea, di cui sarebbe a conoscenza

Secondo quanto riportato da alcuni utenti sul forum ufficiale di 9to5Google, in qualche caso sarebbe praticamente impossibile ricevere messaggi di testo, mentre l’invio non registrerebbe particolari problemi.

Non è chiara la ragione di questi disservizi, tanto meno se riguarda solo la versione Verizon dei dispositivi o meno. A quanto anche soluzioni “caserecce” come il riavvio dei telefoni o il ripristino delle impostazioni di fabbrica risolverebbero il disservizio solo temporaneamente, dal momento che sugli smartphone della gamma Pixel tornerebbe dopo poco.

Google, come detto poco sopra, ha diffuso un comunicato in cui ha rivelato di essere a conoscenza del problema. Un aggiornamento potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane, probabilmente in concomitanza con il rilascio di Android 8.1, che dovrebbe arrivare prossimamente.