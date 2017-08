Android Oreo sempre più probabile: altre conferme da Evleaks

Mancano poche ore all'annuncio ufficiale di, che verrà svelato stasera alle ore 20:40 italiane in un evento che si terrà a. Il tutto verrà trasmesso anche in diretta streaming e sarà visibile dalla pagina allestita daper l'occasione.

Uno degli "annunci" più attesi è sicuramente quello riguardante il nome della prossima major release del robottino verde, che ha visto numerosi rumor e leak susseguirsi nel corso delle ultime settimane. Il principale "candidato" a questo ruolo è Oreo, viste le molte "prove" a riguardo.

Quest'ultimo era stato uno dei primi nomi ad emergere ed è stato praticamente "confermato" da alcuni leak provenienti sia da fonti esterne molto affidabili come Evleaks che dalla stessa Google. Oltre a questo, ricordiamo che il noto polpo che aveva fatto pensare ad Android Octopus aveva gli stessi colori di un Oreo, probabile indicazione inserita appositamente dalla società californiana. A questo va ora ad aggiungersi un'altra conferma che arriva sempre dal succitato Evan Blass. Infatti, il noto leaker ha pubblicato sul suo attivissimo profilo Twitter una nuova immagine che non lascia spazio a dubbi: Evleaks è convinto che la prossima major release del robottino verde si chiamerà Oreo e, vista la sua nota affidabilità nell'ambiente, facciamo molta fatica a metterlo in dubbio.

Niente da fare, dunque, per il solito "scherzoso" Hiroshi Lockheimer, che ha tentato con un tweet di mettere "una pezza" al leak del video di Android O proveniente proprio da Google, che riportava Oreo come nome ufficiale. Ci dispiace Hiroshi, ma questa volta la tua "trollata" sembra non aver funzionato.

Non resta che attendere questa sera per scoprire tutte le novità riguardanti Android O. Noi non stiamo nella pelle e non mancheremo di tenervi aggiornati qui sulle pagine di Everyeye.it.

It's a bird. It's a plane. No, it's an iterative mobile platform version upgrade! pic.twitter.com/izDHLXEJgh — Evan Blass (@evleaks) 20 agosto 2017