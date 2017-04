Android supera per la prima volta Windows in termini di utilizzo

Cambio epocale per il mercato dei sistemi operativi. Secondo i nuovi dati diffusi da StatCounter, per la prima volta in assoluto nella storia dell’informatica, il sistema operativo touch di, avrebbe superatoin termini di utilizzo.

Ovviamente si tratta di una progressione assolutamente naturale alla luce di numeri: Android è installato su oltre un miliardo di dispositivi, mentre Windows è fermo a 200 milioni di attivazioni all’anno.

Nei mercati sviluppati, le persone utilizzano maggiormente i dispositivi 4G per connettersi ad internet, in quanto trattandosi di dispositivi estremamente avanzati, permettono di svolgere anche parte del lavoro d’ufficio lontano dalla scrivania. Nei paesi in via di sviluppo, invece, gli smartphone rappresentano l’unico metodo per accedere a contenuti in rete, ed Android ha beneficiato di questo trend.

Il robottino verde, inoltre, ha anche cannibalizzato il mercato degli smartphone grazie ai prodotti di fascia medio/bassa.