Andy Rubin: Essential Phone arriverà anche in Europa

Di, lo smartphone di, abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, al netto dei ritardi registrati da parte di coloro che hanno avuto modo di ordinarlo.

Tuttavia, in un comunicato ufficiale diffuso dalla stessa società, Essential ha annunciato che ha intenzione di estenderne la disponibilità anche ad altri mercati.

A quanto pare, infatti, Andy Rubin e soci avrebbero intenzione di portare lo smartphone anche nel Regno Unito, in Europa occidentale e Giappone. Al momento si tratta solo di un annuncio, ed a riguardo non sono stati diffusi molti dettagli: resta infatti da capire il prezzo e, soprattutto, la data di disponibilità. I ritardi con le spedizioni, però, potrebbero far slittare ulteriormente il lancio europeo, nonostante i proclami dell’azienda che, proprio a riguardo, ancora non ha diffuso alcuna indicazione sul motivo per cui il telefono ha mancato la data di lancio prevista inizialmente.