Angela Ahrendts: "non forzeremo gli acquisti di iPhone X"

Mancano ormai pochi giorni all’apertura dei pre-ordini di, l’attesissimo smartphone top di gamma di, che arriverà nei negozi il prossimo 4 Novembre. Il capo della divisione retail di, nel frattempo ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni a riguardo.

Parlando in occasione dell’inaugurazione di un nuovo negozio a Chicago, la dirigente ha affermato che Apple riconosce che ogni cliente ha esigenze diverse, ecco perchè non forzerà in alcun modo gli acquisti del modello più costoso.

“Internamente abbiamo sempre detto che l’iPhone è per tutti. Per questo preferisco che si chieda ai clienti per chi si sta acquistando un iPhone, come facciamo per i Mac, e gli iPad. Perchè non dovremmo farlo anche con uno smartphone?” ha affermato la stessa, lasciando presagire che da ora nel momento in cui ci si recherà negli Apple Store, gli addetti effettueranno un breve sondaggio sulle esigenze dei clienti prima di consigliare il modello dell’iPhone.

iPhone X si profila essere il modello più costoso, basti pensare che negli Stati Uniti il modello da 64 gigabyte parte da 999 Dollari, mentre quello con 256 gigabyte di memoria interna arriva a 1149 Dollari. In confronto, iPhone 8 ed iPhone 8 Plus partono da 699 e 799 Dollari, rispettivamente.

Inizialmente, però, nei negozi saranno poche le unità di iPhone X disponibili: alcuni sondaggi parlano di 2-3 milioni di smartphone, un numero esiguo se raffrontato alla domanda prevista.