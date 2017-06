Annunciata la data della presentazione online di OnePlus 5

A brevissimo potremo finalmente saperne di più su, il prossimo flagship phone della casa cinese che è riuscita a conquistare il cuore degli appassionati grazie ai suoi smartphone dalle prestazioni da top di gamma e prezzi da urlo.ha infatti appena rivelato la data in cui presenterà ufficialmente il suo prossimo device.

OnePlus si è guadagnato, non senza merito, il titolo di flagship killer, grazie alla sua innata capacità di mettere a dura prova la concorrenza grazie ad hardware sempre fenomenali e prezzi competitivi. Il CEO della compagnia ha già confermato che il OnePlus 5 monterà un processore Snapdragon 835, al momento montato esclusivamente sui Galaxy S8 americani.

Ma le incognite sono ancora tante, ad esempio fino ad oggi non abbiamo mai assistito ad una vera e propria rivoluzione del design tra un modello e l'altro degli OnePlus ma con un mercato che va sempre di più nella direzione degli screen senza bordo potrebbe arrivare qualche novità interessante.

Sul resto della scheda tecnica, si parla di una fotocamera posteriore a doppia lente da 16 megapixel, in grado di scattare foto ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Lo schermo, invece dovrebbe essere da 5,5 pollici, e non è chiaro se si tratterà di un pannello iPS o OLED.

OnePlus 5 sarà presentato online ufficialmente questo martedì 20 Giugno alle ore ore 18. Potete essere avvisati dell'inizio della presentazione, registrandovi a questo link.