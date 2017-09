Annunciata la nuova Apple TV con risoluzione 4K e HDR

Come ampiamente anticipato dai numerosi leak e rumor, nel corso del Keynote della Apple è stato annunciata la nuova generazione di Apple TV. Ecco le incredibili feature di questo nuovo prodotto così come presentate da Eddy Cue.

La nuova Apple TV supporta la risoluzione 4K e lo standard HDR (Dolby Vision HDR e HDR-10). Come ampiamente detto nel corso della presentazione, non si tratta solo del numero di pixel ma anche della loro qualità. Per mostrare la forza della Apple TV è stato mostrato sugli schermi del Steve Jobs Theater una scena del recente Spiderman Homecoming.

Parliamo del doppio della potenza della CPU rispetto alla precedente generazione di Apple TV, e di quattro volte la potenza della GPU.

Nello store di Apple i contenuti in 4K saranno venduti allo stesso prezzo di quelli in HD. Se si hanno già acquistato alcuni titoli in HD, Apple fornirà un update al 4K gratuito se disponibile. Netflix e Amazon Prime riceveranno un update per supportare il formato 4K come già fanno su molti dei prodotti della concorrenza.

Apple aumenta inoltre il numero di Paesi dove è disponibile la TV app, ma fra questi purtroppo non figura ancora l'Italia.

I preorder partono il 15 settembre, con disponibilità il 22 settembre a partire da 179$ per il modello da 32GB.

Come ogni anno Everyeye dedicherà numerosi speciali sui prodotti presentati nel corso del Keynote di Apple. Rimanete sulle nostre pagine per essere aggiornati sulle novità di Apple.