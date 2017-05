Annunciato nuovo record per l'Air Force X-37B: 718 giorni di volo!

Nel corso del fine settimana,ha annunciato con orgoglio che il proprio aereo spaziale orbitale senza pilota, l’X-37B, ha effettuato un volo di ben 718 giorni che lo hanno portato a fare più volte il giro del mondo.

Inoltre, è atterrato presso il Kennedy Space Center in Florida senza registrare alcun tipo di danno, al punto che la compagnia ha annunciato, orgogliosamente, che “non è stato registrato nemmeno un graffio”.

Sull’utilizzo di questo volo sono state sollevate molte teorie cospirative, ma Air Force ha fermamente negato il tutto, insistendo sul fatto che sono stati utilizzati semplicemente per testare le tecnologie in modo tale da poterle utilizzare in più aeromobili.

Si tratta della quarta missione dell’X-37B, ed ognuna di queste è stata più lunga della precedente: OTV-1 ha avuto luogo nel 2010 ed è durata solo 224, OTV-2 ha visto l’aeromobile trascorrere 468 giorni nello spazio nel 2011, mentre OTV-3 è stata lanciata ne 2010 e ci ha impiegato 674 giorni.