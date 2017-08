Annunciato il prezzo del visore per la Windows Mixed Reality di Dell

Finmalmenteha svelato il prezzo del suo nuovoper la, sará venduto anche in bundle assieme a due controller. Ecco data e i prezzi ufficiali.

Dell ha annunciato oggi prezzo e data d´uscita del suo visore per la Mixed Reality progettato in collaborazione con Windows. Il visore sará venduto al prezzo di 359$, con la possibilitá di acquistarlo in bundle con due controller al prezzo di 459$. Si tratta di una fascia di prezzo piuttosto interessante, che si colloca esattamente allo stesso posto dell´Oculus Rift, venduto in questo momento a 399$ .

Microsoft, riferendosi alla sua mixed reality, ha sempre parlato di una esperienza a metá tra virtual reality e augmented reality. Tuttavia le demo mostrate ad oggi mostravano tutte esperienze per lo piú in VR. Secondo The Verge questo presupporebbe che, almeno nella prima generazione di questo genere di prodotti, non ci si possa ancora aspettare qualcosa di diverso da quanto mostrato ad oggi. Presto per dire se sará cosí o meno.

Il visore sará venduto a paritre da questo ottobre.