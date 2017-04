Annunciato ufficialmente il nuovo HTC ONE X10, per il momento solo in Russia

Ieri vi avevamo parlato di un leak che riportava un'immagine promozionale di un ipotetico, oggi lo smartphone è stato ufficialmente annunciato e sì, come previsto avrà una batteria particolarmente ampia.

HTC ha ufficialmente rivelato il suo nuovo One X10, al momento annunciato per il solo mercato russo. Nell'immagine leakata che avevamo postato ieri si poteva intuire che il suo cavallo di battaglia sarebbe stata la batteria, visto che lo slogan recitava "Big style meets bigger battery". Ed effettivamente lo smartphone sarà dotato di una capiente batteria da 4000mAh che, come comunicato da HTC, permetterà un utilizzo di quasi due giornate intere con una singola ricarica.

Affermazione abbastanza ragionevole visto che la batteria dovrà reggere uno schermo da 5.5 pollici con una risoluzione non eccessivamente alta.

Lo smartphone monterà un processore MediaTek Helio P10, 3GB di Ram e hardisk da 32GB. Per quanto riguarda il lato fotocamera, parliamo di 16mp per quella principale e di 8mp per quella frontale.

Al momento lo smartphone è stato annunciato esclusivamente sullo store russo, con un prezzo di circa 359$. Non si sa ancora se e quando sarà messo in commercio nel mercato europeo.