AnTuTu: ecco gli smartphone più potenti di marzo 2017

Come di consueto,ha pubblicato la classifica relativa agli smartphone più potenti sul mercato, aggiornata a marzo 2017. Dall’elenco mancano ancora i nuovi arrivati, Galaxy S8 ed LG G6.

Al primo posto troviamo ancora iPhone 7 Plus, con un punteggio di ben 181.494, seguito dal fratello minore iPhone 7 a poco più di 173.000. Al terzo posto si piazza invece OnePlus 3T, staccato con 161.448 punti. Lo smartphone di OnePlus è dunque il primo della lista proveniente dal mondo Android, seguito da LeEco Le Pro 3 e dal Lenovo Moto Z. Si tratta ovviamente di dati ottenuti tramite un benchmark sintetico e che non tengono conto dell’esperienza d’suo reale offerta, ma i dati forniti dal benchmark sono certamente utili per avere un’idea generale delle prestazioni dei device.