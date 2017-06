AOC annuncia nuovi monitor per la produttività con design frameless su tre lati

: Con la nuova Serie 90, AOC - azienda specializzata nella produzione di display - annuncia cinque nuovi monitor della sua Pro-line. Le dimensioni dei nuovi display vanno dai 24” ai 27” e sono dotati di avanzatissimi pannelli IPS con una più ampia gamma cromatica per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti.

Gli utenti apprezzeranno l’elegante design “frameless” (senza cornice) sui tre lati, perfetto per creare un senso di continuità nell’affiancamento di più monitor. Le tecnologie di AOC per il benessere degli occhi riducono lo sforzo visivo soprattutto nell’uso prolungato del monitor dopo tante ore di lavoro e l’alto rendimento energetico aiuta a ridurre le emissioni di carbonio e soprattutto i costi. Tre dei nuovi monitor sono inoltre dotati di piedistallo ergonomico con montaggio rapido.

I cinque nuovi componenti della famiglia di monitor professionali di AOC sono disponibili in due formati: 24” per i modelli I2490VXQ e I2490PXQU, e 27” per i modelli I2790VQ, I2790PQU e Q2790PQU. Dotati di design “frameless” sui 3 lati, i nuovi display sono caratterizzati da finiture cromate sul piedistallo e nella cornice inferiore. Grazie ai bordi praticamente invisibili sui lati, i nuovi monitor diventano la scelta migliore nelle configurazioni multi-monitor. L’affiancamento di due o più display permette il perfetto ampliamento dello spazio di lavoro disponibile, con un conseguente aumento della produttività. I più economici I2490VXQ e I2790VQ sono dotati di un piedistallo essenziale, mentre i modelli I2490PXQU, I2790PQU e il Q2790PQU sono equipaggiati di un piedistallo ergonomico completamente regolabile, che può essere montato e smontato senza l’aiuto di un cacciavite. Le opzioni includono 130 mm di regolazione altezza, -5°/+25° di inclinazione, parte girevole a ‑165°/+165° e rotazione pivottante 90°, garantendo il massimo livello di confort durante il lavoro, adattabile alle necessità di ogni utente.

Immagini eccellenti da fonti diverse

Tutti i modelli della Serie 90 montano un avanzato pannello IPS per una maggiore accuratezza cromatica e angoli di visualizzazione più ampi. Con la copertura dello spazio colore del 100% sRGB e 90% NTSC, questi monitor offrono colori vividi e realistici da ogni angolazione (fino a 178°). Il modello di punta di questa Serie, il Q2790PQU vanta un pannello con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixels), in grado di visualizzare contemporaneamente quattro flussi di video a 720p, mentre gli altri quattro modelli sono dotati di pannelli con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixels).

Le porte per la connettività includono DisplayPort, HDMI e VGA, così da poter connettere fonti diverse e godere di diversi tipi di contenuti visivi in questi pannelli altamente performanti. Gli altoparlanti integrati permettono di riprodurre suoni senza dover collegare output esterni e aggiungere ulteriori cavi, riducendo quindi l’ingombro nella scrivania. I modelli PQU/PXQU sono dotati inoltre di hub USB 3.0 per connettere velocemente le proprie periferiche, eliminando il fastidio di cercare le porte di collegamento sotto la scrivania.

Aiuta gli occhi e l’ambiente

I professionisti in ufficio e a casa che passano molte ore davanti al monitor apprezzeranno di sicuro le funzionalità della Serie 90 per il benessere visivo, come la modalità Low Blue Light, che riduce i dannosi raggi a onda corta di luce blu, o la tecnologia Flicker-Free che regola la luminosità del monitor tramite un sistema di corrente diretta (DC) anziché usare la modulazione di larghezza di impulso (PWM) riducendo così il fastidio e lo sforzo degli occhi.

L’eco-compatibilità dei nuovi monitor è garantita da più certificati di efficienza energetica, fra i quali Energy Star, EPEAT e TCO. Il software E-saver permette inoltre di passare a un profilo di risparmio energetico quando l’utente si allontana dalla propria postazione, mentre la modalità Eco adatta le impostazioni dello schermo in base ai contenuti mostrati (testo, internet, gioco, film, sport) per minimizzare i consumi energetici. Altre funzionalità software includono AOC Screen+ per suddividere con facilità il desktop in sezioni diverse e i-Menu, che permette di accedere alle impostazioni OSD con il mouse.