AOC porta nei negozi un monitor portatile da 16 pollici

ha presentato un nuovo monitor da 16 pollici, progettato per essere utilizzato in movimento. Si tratta di uno schermo Full HD (con risoluzione di 1080p), che viene fornito con uno stand.

Il dispositivo può essere utilizzato sia in modalità che verticale grazie al supporto in dotazione, e può essere agganciato ad un qualsiasi computer portatile attraverso l’ingresso USB 3.0.

Il monitor i1659fwux è al momento disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 149,90 Dollari, ma come si può vedere attraverso questo indirizzo, in magazzino la compagnia di Jeff Bezos ne ha a disposizione soltanto uno, sebbene ne siano in arrivo altri.

Si tratta senza dubbio di una soluzione curiosa ed allo stesso tempo comoda per poter visualizzare i contenuti da mobile.