AOC presenta il nuovo monitor AGON a 240Hz con G-SYNC

annuncia il suo monitor più veloce dotato di tecnologia NVIDIA G-SYNC dedicato al gaming. L’ha una frequenza di aggiornamento di ben 240Hz, tempo di risposta di 1ms e NVIDIA ULMB per immagini nitide.

In aggiunta all’alta reattività fornita dall’NVIDIA G-SYNC, il monitor è dotato di altre funzionalità premium per il gaming, come l’AOC Shadow Control e lo stand ergonomico AOC Ergo Dial Base.

Il nuovo AOC AGON AG251FG è dotato di pannello TN da 24.5″ con risoluzione Full-HD (formato 16:9, 1920 x 1080 pixels), leggermente più grande del formato standard da 24” usato per gli e-sports. Con la sua frequenza di aggiornamento da 240Hz e il modulo NVIDIA G-SYNC integrato, è la scelta migliore per i gamers che sfruttano le schede grafiche e pretendono un gameplay più fluido possibile. La tecnologia G-SYNC sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con la GPU della scheda grafica, fino a minimizzare fastidiosi fenomeni di screen tearing, stuttering e input lag. Il tempo di risposta di 1ms e la funzionalità NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) inoltre riducono al minimo sfocature e ghosting, così da godere di grafiche perfettamente dettagliate anche nelle situazioni di gioco più rapide.

“Noi di AOC capiamo l’importanza della tecnologia di NVIDIA fra i giocatori più accaniti e appassionati, migliorando l’esperienza di gioco su PC anno dopo anno con le più avanzate tecnologie e schede grafiche. Per questo motivo abbiamo voluto rilasciare una versione compatibile con G-SYNC del nostro pluripremiato monitor a 240Hz.” – ha dichiarato Alfonso Clemente, Product Manager di AOC.

Come tutti i monitor della linea AGON, l’AG251FG è dotato di una serie di funzionalità premium per garantire grandi prestazioni nel massimo comfort. Fra queste, lo stand ergonomico AOC Ergo Dial Base, che permette l’inclinazione, la rotazione e la regolazione in altezza del display (grazie anche al comodo indicatore graduato), un supporto retrattile per riporre le le proprie cuffie e una maniglia per il trasporto. Per prevenire l’affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di gioco, la tecnologia AOC Flicker Free inoltre minimizza lo sfarfallìo dello schermo, e la modalità AOC Low Blue Light riduce le onde a frequenza corta di luce blu potenzialmente dannose per la vista. Per un vantaggio extra negli ambienti di gioco più scuri, l’opzione AOC Shadow Control schiarisce le zone estremamente buie senza influenzare il resto dell’immagine visualizzata sullo schermo.

L’AOC AGON AG251FG sarà disponibile a partire da agosto 2017 al prezzo consigliato di 599 €.