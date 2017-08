AOC richiama il primo lotto dei monitor PDS241 e PDS271 in Europa

A causa di un problema tecnico con l’alimentatore esterno e la scatola per il segnale in entrata di un piccolo numero di unità, AOC richiama i modelli

I monitor AOC PDS241 e PDS271 utilizzano un box esterno per la corrente e per il segnale dell’immagine in entrata. Un ristretto numero di queste scatole, vendute da un fornitore esterno di componenti, si è rivelato non conforme ai requisiti per le distanze minime dei propri componenti interni. Pertanto il rischio di scossa elettrica non può essere completamente escluso. AOC chiede ai clienti in Europa di non utilizzare i monitor PDS241 e PDS271 e scollegarli dalla presa di corrente, al fine di evitare qualsiasi potenziale rischio relativo alla scatola esterna.

Per essere sicuri che tutti i clienti in Europa che hanno acquistato un AOC PDS241 o PDS271 lo utilizzino solo con una scatola di alimentazione / segnale perfettamente funzionante, AOC offre loro una sostituzione gratuita.

Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management Europe in AOC International, commenta: “Ci scusiamo per l’inconveniente e verificheremo che il processo di sostituzione sia il più agevole possibile, così che tutti i clienti possano continuare a utilizzare i propri monitor AOC”.

AOC è attualmente in contatto con i partner di distribuzione per assicurarsi che i proprietari dei monitor AOC PDS241 o PDS271 possano restituire le proprie unità in modo semplice e senza soluzione di continuità, ottenendo rapidamente nuove unità senza difetti.