Apple Academy di Napoli: a settembre nuove aule, consegnati 100 diplomi

Nella giornata di ieri, a Napoli si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi per i 100 studenti che della. E’ stata l’occasione, perdi annunciare anche un’espansione del programma.

Lisa Jackson, vice presidente del colosso di Cupertino ha salutato gli studenti, dicendosi soddisfatta per l’ingresso di Napoli “nel team di Apple, possibile anche grazie all’impegno della Regione Campania e dell’Università Federico II”. Entro ottobre, inoltre, il diploma sarà consegnato ad altri 100 studenti che hanno cominciato il percorso di studi a Gennaio: "siete stati selezionati tra 4.000 candidati e grazie a quello che avete imparato potete mettere a frutto quello che avete imparato per grandi successi nell'industria più importante di oggi” ha affermato la dirigente, che ha sottolineato ancora una volta come la creazione delle app sia fondamentale per l’ecosistema Apple, in quanto, ad esempio, “le persone possono trasformate il loro stile di vita e migliorarlo. Oggi ci sono milioni di app e non avremmo mai immaginato dell’impatto di queste sulla civiltà”.