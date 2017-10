Apple acquista Regaind, una società specializzata in computer vision

Secondo quanto riportato da TechCrunch,ha acquistato, una piccola startup francese specializzata in intelligenza artificiale incentrata sulla fotografia e l’analisi del viso.

Il gigante di Cupertino ha confermato l’operazione attraverso un breve comunicato stampa standard, in cui un portavoce ha rivelato che “di tanto in tanto acquistiamo aziende tecnologiche di piccole dimensioni, senza discutere dei programmi che abbiamo”.

Regaind ha sviluppato un'API incentrata sulla computer vision che è in grado di analizzare l’estetica, la nitidezza, l’esposizione, i colori ed altre proprietà delle fotografie, per poi utilizzare queste informazioni per suggerire modifiche agli utenti o fotografi.

L’API, inoltre, è in grado anche di rilevare i volti dei protagonisti, il loro sesso, l’età e le emozioni del viso. E’ possibile che Apple utilizzi questa tecnologia per funzioni di riconoscimento facciale come le Animoji dell’iPhone X.

Inoltre, secondo molti, le tecnologie potrebbero anche migliorare la funzione Ricordi nell’applicazione foto.