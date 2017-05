Apple acquista la società specializzata nel monitoraggio del sonno Beddit

Come riportato da CNBC,ha acquistato, una società finlandese specializzata nella produzione di dispositivi in grado di monitorare il sonno, che funzionano attraverso applicazioni per iOS ed

L’acquisizione è stata anche confermata dalla stessa Beddit attraverso la sezione privacy del proprio sito web, su cui però non ha svelato l’ammontare dell’operazione.

L’ultimo prodotto di Apple è stato il Beddit 3 Sleep Monitor, che viene venduto sull’Apple Store a 149 Dollari. Si tratta di un sensore a striscia da montare sotto un lenzuolo e che tiene traccia dei movimenti notturni attraverso una tecnica battezza ballistocardiography. Il vantaggio principale è rappresentato dal fatto che non c’è bisogno di indossare il tracker o di attivarlo.

Al momento non è noto il motivo per cui Apple abbia scelto di effettuare un’operazione del genere, dal momento che i prodotti targati Beddit sono radicalmente differenti rispetto alla strategia della Mela, che sta puntando tutto sull’Apple Watch.