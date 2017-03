Apple aggiorna i prezzi dell'iPad Mini 4: il modello da 128 a 469 Euro

A fronte dell’ annuncio del nuovoda, che avrà un prezzo di partenza diha anche rimodulato i prezzi dell’, che ora è disponibile sul negozio italiano nella sola versione da 128 gigabyte ad un prezzo di 469,94 Euro.

Costo più alto per la versione WiFi + Cellular, che costerà 613,90 Euro. Come notato da molti, il prezzo della variante da 128 gigabyte è lo stesso di quello precedentemente imposto a quella da 32 gigabyte con WiFi, il che rappresenta un passo in avanti significativo a livello di convenienza per gli utenti, che però si troveranno di fronte ad una scelta ardua: scegliere il modello Mini oppure virare sull’iPad Pro da 9,7 pollici, che costa 409 Euro.