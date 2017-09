Apple aggiorna la suite iWork per Mac ed iOS: tante novità su iPad

Non solo iOS 11 ed il nuovo. Come sempre, quando rilascia un nuovo major update per qualsiasi dei propri prodotti, Apple ha provveduto ad aggiornare anche le applicazioni da essa sviluppate, e dopo l’update per Safari , il gigante di Cupertino ha aggiornato tutta la suite

Di seguito i changelog ufficiali delle applicazioni, che possono essere aggiornate gratuitamente dal Mac App Store.

Numbers:

Miglioramenti alla stabilità ed alle prestazioni;

Keynote:

Nuova possibilità di filtrare l’elenco degli oggetti digitando il nome dell’oggetto;

Miglioramenti alla stabilità ed alle prestazioni;

Pages:

Esportazione in PDF migliorata che consente di visualizzare l’indice di un documento nella barra laterale delle app per la visualizzazione dei PDF, come Anteprima;

Miglioramenti alla stabilità ed alle prestazioni

Ricordiamo che le tre applicazioni della suite di produttività targata Apple sono state anche aggiornate per iOS, ed in particolare su iPad includono delle nuove opzioni che permetteranno agli utenti di sfruttare a pieno le potenzialità di iOS 11 e delle nuove funzioni di Drag and Drop introdotte proprio dal sistema operativo rilasciato ieri.