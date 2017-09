Apple è alla ricerca di ingegneri-psicologi per potenziare Siri

Gli annunci di lavoro pubblicati dalle grosse aziende della Silicon Valley sono sempre fonti di notizie, dal momento che svelano, seppur indirettamente, i futuri progetti delle compagnie. Oggi tocca ad, che ne ha pubblicato uno davvero molto particolare.

La società di Cupertino, infatti, sarebbe alla ricerca di ingegneri con competenze psicologiche, che andranno ad espandere il team di Siri per dare all’assistente vocale una personalità più profonda e migliorare l’interazione con gli utenti. Apple afferma che “le persone parlano seriamente con Siri”, di ogni argomento, e si confidano con l’assistente anche quando hanno avuto una giornata stressante o se hanno qualcosa di serio in mente. Alcune volte Siri viene anche utilizzato per ottenere consigli su come avere uno stile di vita più sano.

A conferma di ciò sono arrivate anche le notizie giunte dopo l’uragano Harvey, nel corso del quale più di una persona, rimasta intrappolata, si è rivolta a Siri per chiamare i soccorsi.