Apple è alla ricerca di un...barista, ma l'annuncio di lavoro è "particolare"

Nel corso degli anni abbiamo utilizzato gli annunci di lavoro pubblicati dalle varie società del settore hi-tech per ipotizzare i piani futuri, in quanto sono diventati indicativi delle future tecnologie su cui si stanno concentrando. Tuttavia, un annuncio pubblicato daè piuttosto singolare.

Il gigante di Cupertino, infatti, è alla ricerca di un barista esperto, che andrà a lavorare in una nuova struttura della Bay Area di San Francisco.

Tuttavia, come sempre, la Mela vuole il top, e nella fattispecie è alla ricerca di un vero e proprio “milk artist”, con esperienza nel settore e standard molto alti. Come si legge su LinkedIn, infatti, il barista deve essere in grado di preparare dei veri e propri caffè stellari, e manifestare la propria passione per la “milk art”, gestione del pubblico e deve essere in grado di servire i clienti velocemente, mantenendo degli standard molto elevati, in linea con la strategia che Apple ha applicato anche ai propri prodotti.

Chiaramente, per il barista è richiesta un’alta conoscenza di Apple Pay, oltre che serietà, organizzazione e attenzione per le regole.