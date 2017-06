Apple: alle 19:00 il keynote di apertura della WWDC, dove seguirlo

Alle ore 19:00 italianeterrà l’atteso keynote di apertura della WWDC, che come sempre si concentrerà sul comparto software che ci accompagnerà nel corso del prossimo anno. Sul piatto, infatti, il gigante di Cupertino dovrebbe mettere le nuove generazioni di, ma non solo.

Secondo gli ultimi rumor, infatti, Tim Cook e soci potrebbero presentare anche la nuova generazione dei MacBook, i nuovi iPad Pro ed un altoparlante basato su Siri che andrà a mettersi in concorrenza con Amazon Echo, e che fungerà da assistente personale per la casa.

La conferenza verrà trasmessa in streaming, come sempre, dalla società americana, sul proprio sito web ufficiale, ma anche sulla Apple TV. Per visualizzarla basta collegarsi a questo indirizzo alle 19:00, ma attenzione, è richiesto un iPhone, iPad o iPod Touch con Safari su iOS 7 o successivi, un Mac con safari 6.0.5 o OS X 10.8.5 o successivi. Su Windows potrà essere guardata esclusivamente da Microsoft Edge