Apple ammette: Windows 10 è quattro volte più popolare del Mac

E’ stata una giornata di importante, quella di ieri, per gli utenti, infatti, ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo , ma ha anche annunciato di non avere alcuna novità in serbo per gli utenti, a differenza dei, che sono stati aggiornati

Discorso diverso invece per il sistema operativo, macOS, che a giudicare da quanto rivelato in un briefing con la stampa, avrebbe quasi 100 milioni di utenti attivi, un numero senza dubbio importante, ma comunque inferiore a quelli di Windows, che resta il principale concorrente nel mercato desktop e laptop.

Microsoft, infatti, di recente ha sostenuto che Windows 10 ad oggi può vantare su una base di utenti di 400 milioni di utenti attivi, il che vuol dire MacOS è quattro volte meno popolare rispetto alla piattaforma del gigante di Redmond.

Ovviamente ciò non vuol dire che MacOS sia meno redditizio della controparte: il comparto Mac è vicino ai 25 miliardi di Dollari di fatturato, e la linea MacBook rappresenta l’80% di tutte le vendite dei Mac a livello mondiale, mentre i Mac Pro e gli iMac costituiscono appena il 20% delle spedizioni.

Le vendite del MacBook Pro sono aumentate del 20% su base annua nell’ultimo trimestre fiscale.