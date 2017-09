Apple ancora non avrebbe avviato la produzione dell'iPhone X

Dell’abbiamo più volte parlato su queste pagine, in particolare dopo la presentazione della scorsa settimana. Oggi emergono nuove informazioni sul dispositivo che celebrerà il decennale dal lancio del primo smartphone della compagnia di

Secondo quanto riportato dall’analista di Raymond James, Christopher Caso, Apple ancora non avrebbe nemmeno iniziato la produzione del dispositivo.

Caso riferisce che nelle ultime settimane sarebbero spuntati fuori degli ulteriori ritardi, provocati dai fornitori di terze parti.

Nel rapporto si legge che la produzione sarebbe in ritardo di circa un mese rispetto alle aspettative dello scorso mese, e di due mesi rispetto alle previsioni fatte a giugno: “la produzione dovrebbe iniziare a metà ottobre. Quest’ultima indiscrezione è in linea con il commento di Diodes della scorsa settimana, il quale suggeriva che la tabella di marcia aveva subito delle modifiche. Tutto ciò chiaramente avrà anche un impatto sui guadagni trimestrali che Apple annuncerà alla fine dell’anno”, si legge nel rapporto, che conferma ancora una volta come almeno nella parte iniziale, iPhone X sarà praticamente introvabile.