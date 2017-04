Apple annuncerà il fatturato trimestrale il 2 Maggio

ha rivelato che annuncerà in via ufficiale il fatturato trimestrale per il periodo concluso a Marzo il prossimo 2 Maggio. Alla Conference Call, come sempre, prenderà parte il CFO della compagnia, il nostro connazionale, e l’amministratore delegato

Non sono previsti annunci su prodotti o servizi, ma Apple ha, nel frattempo, fornito le linee guide per gli investitori.

Il fatturato, infatti, dovrebbe aggirarsi tra i 51,5 ed i 53,5 miliardi di Dollari, con un margine lordo tra il 38% ed il 39% delle spese. Il risultato operativo riportato, invece, molto probabilmente sarà tra 6,5 e 6,6 miliardi di Dollari, con gli altri proventi pari a 400 milioni di Dollari ed un tax rate del 26%.

Chiaramente tra gli investitori c'è molta attesa per i numeri che annuncerà la compagnia di Cupertino, in particolare per i dati di vendita dei propri prodotti.