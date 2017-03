Apple annuncerà l'iPad Pro 2 da 9,7 pollici la prossima settimana?

Secondo quanto riferito oggi da alcuni siti, l’annuncio del nuovoda 9,7 pollici sarebbe più vicino del previsto. Un nuovo post pubblicato dal famoso blog giapponese Mac Otakara riferisce che il nuovo tablet potrebbe vedere la luce già la prossima settimana.

Tuttavia, dal momento che Apple solitamente invita i giornalisti a prendere parte ai keynote con un preavviso di dieci giorni, al momento appare abbastanza probabile che l’annuncio di iPad Pro 2 avvenga attraverso un comunicato stampa, piuttosto che tramite un evento di lancio.

Si tratterebbe, se confermato, di una scelta in linea con quello che sarà l’iPad Pro 2 da 9,7 pollici, ovvero un aggiornamento minore, che includerà un chip più veloce e le quattro casse. Sul processore, tuttavia, vi è discordanza tra le diverse fonti, visto che l’analista Ming Chi Kuo di KGI Securities si dice certo del fatto che il tablet in questione si baserà sulla CPU A9X, in quanto rappresenterà l’offerta di fascia bassa.

Apple, a fianco di questo iPad Pro, nel prossimo futuro dovrebbe lanciare anche un nuovo tablet da 10,5 pollici con cornici sottili ed una nuova variante dell’iPad Pro da 12,9 pollici, ma alcuni non escludono un tablet da 7,9 pollici.

Le voci sull’iPad Pro da 10,5 pollici parlano anche della totale assenza del pulsante Home, mentre la versione aggiornata dell’iPad Pro da 12,9 pollici disporrà di una fotocamera posteriore da 12 megapixel e del display True Tone come l’attuale modello da 9,7 pollici.