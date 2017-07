Apple annuncerà i risultati finanziari del Q3 2017 il 1 Agosto

ha annunciato che il prossimo 1 Agosto terrà la classica conference call in cui svelerà al mondo i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale del 2017. All’incontro con gli azionisti parteciperà il CFO, Luca Maestri, ed ovviamente l’amministratore delegato della compagnia,

Il gigante americano ha anche svelato le linee guida sui risultati finanziari:

Fatturato tra 43,5 e 45,5 miliardi di Dollari;

Margine lordo tra il 37,5 e 38,5 percento delle spese;

Spese operative tra 6,6 e 6,7 miliardi di dollari

Proventi ed oneri pari a 450 milioni di Dollari

Tax rate del 25,5%

L’incontro sarà chiaramente messo a disposizione anche sul sito web ufficiale della compagnia. Le Earning Call negli ultimi tempi sono anche state l’occasione per Cook di svelare le future strategie della società e di quantificare a livello di unità il numero di iPhone ed iPad venduti, mentre non ci aspettiamo notizie dal fronte Apple Watch, i cui dati di vendita non sono stati mai rilasciati.