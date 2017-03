Apple annuncia Clips per iPhone: foto e video pronti per i social

Un tempoera famosa soprattutto per i suoi computer e programmi professionali, pensati sia per il video che l’audio editing di alto livello.

Da qualche tempo le cose sono cambiate, e anche molto: i Mac professionali sono diventati sempre più fashion e meno funzionali, mentre le app si sono fatte sempre più casual. L’azienda di Cupertino ha praticamente scoperto che il grande pubblico è più appetibile di una piccola nicchia di professionisti, motivo per cui - probabilmente - ieri è stata annunciata l’app Clips, per iPhone.

Nulla di pro, al contrario si tratta di un’applicazione utile a modificare in modo cool - dicono così i giovani, no? - foto e video, pronti per essere pubblicati sui social. Filtri, effetti, scritte glitterate, icone ed emoji, in poche parole quello che servizi come Snapchat, Instagram e Messenger con le storie già offrono. Riuscirà Apple a convincere i più giovani, in un mercato già saturo…?