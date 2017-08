Apple annuncia la costruzione di un nuovo data center in Iowa

Quanto è interessante?







2 Segnala Notizia Segnala Errori

In collaborazione con i partner locali,investirà in progetti per la produzione di energia rinnovabile, sia eolica che di altro tipo, da impiegare nel suo nuovo data center.si è impegnata ad alimentare i propri centri operativi in tutto il mondo completamente con energia pulita e ha già raggiunto questo obiettivo negli Stati Uniti e in altri 23 Paesi.