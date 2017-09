Apple annuncia: niente undicesima edizione per l'Apple Music Festival

Dopo dieci anni,ha annunciato la cancellazione dell’, lo storico festival musicale che il gigante di Cupertino teneva a Camden Roundhouse ed a cui hanno partecipato artisti del calibro deied

Secondo quanto riportato da alcuni siti, Apple preferirebbe concentrarsi su singoli eventi e concerti, piuttosto che festival di queste dimensioni. Apple Music di recente ha collaborato con Haim e Skepta proprio sull’organizzazioni di spettacoli musicali e lo scorso anno ha anche sponsorizzato il tour estivo di Drake.

L’Apple Music Festival, inizialmente denominato iTunes Festival, è stato inaugurato nel 2007 e lo scorso anno ha celebrato il decimo (ed a questo punto ultimo) anniversario presso l’iconica sede di Roudhouse. Inizialmente progettato per incrementare ed incentivare l’utilizzo di iTunes da parte degli utenti, in un’epoca in cui ancora non esistevano i servizi di streaming, l’Apple Music Festival era diventato uno degli appuntamenti fissi per gli appassionati di musica.