Apple annuncia i risultati del terzo trimestre: cresce il fatturato

ha annunciato nella serata di ieri i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale 2017, che si è concluso il 1 Luglio. L’azienda, nel corso di questo lasso di tempo, ha riportato un fatturato trimestrale di 45,4 miliardi di Dollari ed un utile trimestrale per azione di 1,67 Dollari.

Si tratta di dati in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il fatturato era di 42,4 miliardi di Dollari e l’utile per azione di 1,42 Dollari. Interessante anche notare che le vendite internazionali hanno rappresentato il 61% del fatturato trimestrale.

“Con il fatturato in crescita del 7 percento anno su anno, siamo lieti di riportare il terzo trimestre consecutivo di crescita e il record trimestrale di sempre per quanto riguarda il fatturato generato dai Servizi,” ha affermato Tim Cook. “Abbiamo avuto una Conferenza Mondiale degli Sviluppatori di incredibile successo in giugno e siamo entusiasti delle novità in arrivo quest’autunno su iOS, macOS, watchOS e tvOS.”

Dello stesso avviso anche Luca Maestri, il CFO della compagnia: “abbiamo riportato una crescita in termini di unità e fatturato in tutte le nostre categorie di prodotto nel trimestre di giugno, generando una crescita del 17 percento nell'utile per azione. Abbiamo anche restituito 11.7 miliardi di dollari agli investitori durante il trimestre, portando la somma totale di capitale restituito nell’ambito del nostro programma a quasi 223 miliardi di dollari.”