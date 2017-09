Apple: aperti i preordini anche di Apple TV 4K ed Apple Watch Series 3

Oltre a quelli di iPhone 8 edha aperto da poco più di un’ora anche i preordini della nuova generazione di, la terza, e della nuova

Come per gli smartphone, il preordine può essere effettuato attraverso l’Apple Store Online, mentre per la consegna è anche possibile scegliere il ritiro in un Apple Store fisico.

La Apple TV 4K è disponibile in due tagli di memoria: quella da 32 gigabyte, che ha un costo di 199 Dollari, ed il modello da 64 gigabyte a 219 Euro. Per il set-top-box è anche disponibile l’AppleCare Protection Plan, ad un costo di 29 Euro. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, le consegne sono stimate tra il 22 ed il 25 settembre, quindi tra il day one di Apple.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 3, come noto in Italia non è previsto il lancio della versione LTE. L’orologio, caratterizzato dalla presenza del GPS, è disponibile nella versione da 38 millimetri a 379 Euro e da 42 millimetri a 409 Euro. L’AppleCare+, in questo caso costa 69 Euro per il primo modello e 74 Euro. Le stime di spedizione sono anche per l’orologio tra il 22 ed il 25 Settembre.