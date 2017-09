Apple aumenta il limite massimo di download per le app da linea dati

, attraverso un post pubblicato sul blog per gli sviluppatori, ha annunciato di aver aumentato il limite massimo di download per le applicazioni utilizzando la linea dati. Non si tratta certo di un aumento notevole, ma che farà comunque piacere agli utenti.

Il gigante di Cupertino, infatti, ora permetterà di scaricare applicazioni da rete cellulare fino a 150 megabyte, 50 megabyte in più rispetto al limite precedente (100 megabyte).

Si tratta dell’ennesimo aumento. Il precedente risale al 2013, quando il limite passò da 50 a 100 megabyte. Inizialmente, iOS era concepito per permettere di scaricare applicazione di massimo 10 megabyte da cellulare.

Con l’aumento del peso medio delle app, ed anche dei piani tariffari che offrono sempre più banda, però, la scelta è risultata praticamente obbligata, e non è un caso che la modifica sia stata resa effettiva lo stesso giorno in cui è stato pubblicato iOS 11, che introduce una serie di novità anche per le app, interrompendo anche il supporto a quelle a 64-bit.