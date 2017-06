Apple avrebbe cominciato la produzione dell'altoparlante intelligente

Secondo le ultime indiscrezioni,presenterà alla WWDC 2017 un altoparlante intelligente basato su Siri, che andrà a mettersi in concorrenza coned. Bloomberg oggi torna sulla questione, sostenendo che, proprio in vista del debutto, la società di Cupertino avrebbe iniziato la produzione del dispositivo.

L’agenzia di stampa cita fonti “vicine alla vicenda”, e sostiene che la produzione sarebbe ufficialmente iniziata, ma il lancio sarebbe previsto non prima per la seconda parte dell’anno, segno che almeno inizialmente non sarà svelata nessuna data dii commercializzazione.

Nonostante le voci delle scorse settimane, inoltre, l’altoparlante non dovrebbe includere alcun tipo di touchscreen o display. Apple si sarebbe preposta l’obiettivo di differenziare questo altoparlante rispetto a tutti gli altri.

La produzione sarebbe stata affidata a Inventec, la stessa società che si occupa delle AirPods. Alcune voci hanno lasciato intendere che l’altoparlante è stato in test nel campus di Cupertino per diversi mesi.