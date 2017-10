Apple brevetta un nuovo sistema di monitoraggio della pressione arteriosa

continua a puntare sul monitoraggio della salute. Un nuovo brevetto pubblicato dallo US Patent and Trademark Office, infatti, ha svelato che il gigante di Cupertino nell’Aprile del 2016 ha presentato richiesta di brevetto per un nuovo sistema di monitoraggio della pressione arteriosa.

Il titolo della licenza si riferisce alla tecnologia come “Intelligent Blood Pressure Monitoring”.

Come suggerito, la tecnologia dovrebbe basarsi sulla vita digitale del paziente per contestualizzare i dati relativi alla pressione arteriosa. Ad esempio, se il calendario dell’utente mostra che questo ha avuto un incontro di lavoro, il monitor di conseguenza registrerà un aumento della stessa pressione e non allerterà l’utente in quanto capirà che si tratta di una misurazione transitoria causata da un particolare evento.

Il brevetto spiega anche che il dispositivo può essere impostato per fornire agli utenti promemoria ed avvisi sulla misurazione della pressione sanguigna, se ad esempio vi è una prescrizione da parte del medico.

La tecnologia spiega inoltre che questo sistema potrebbe suggerire agli utenti di effettuare misurazioni in un momento diverso in quanto determinate attività potrebbero falsare i risultati.

I dati raccolti da questo potente software potrebbero permettere ai medici di interpretare con più precisione lo stato clinico di un paziente.

Come sempre, i brevetti potrebbero anche non vedere mai la luce, dal momento che spesso le compagnie li registrano semplicemente per ampliare il loro portfolio.