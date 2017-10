Apple cancella l'App Gratuita della Settimana, è ufficiale

Il lancio di iOS 11 ha introdotto non solo molte modifiche all’App Store di iOS, che è stato completamente ridisegnato con tanto di sezione dedicata esclusivamente ai giochi, ma anche eliminato una delle funzioni più apprezzate dagli utenti.

Apple, infatti, ha silenziosamente rimosso l’App Gratuita della Settimana, che veniva scaricata ogni settimana da milioni di utenti in quanto, soprattutto negli ultimi periodi, il gigante di Cupertino regalava agli utenti molte applicazioni e giochi apprezzate, che ne corso del tempo hanno coperto molte categorie.

Il rinnovato App Store, infatti, ha una scheda dal titolo “Oggi”, ma al suo interno dispone solo dell’Applicazione del Giorno, che la maggior parte delle volte non è gratuita e racchiude un’app consigliata dalla redazione a tutti i clienti. Lo stesso vale anche per il Gioco del Giorno, che è semplicemente quello consigliato dal gigante di Cupertino e non rappresenta un regalo.

Ovviamente non si tratta di una chiusura definitiva, ed Apple potrebbe anche riportarla in auge.