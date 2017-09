Apple interrompe la produzione di Apple Watch Series 2

A seguito dell’annuncio della terza generazione di, alcuni utenti ci segnalano che da tutti i siti web ed anche dallo store ufficiale del gigante di Cupertino è praticamente scomparsa la seconda serie di smartwatch made in Cupertino.

Andando sul sito web ufficiale del produttore, infatti, è possibile acquistare oltre ai vari accessori e cinturini, solo Apple Watch Series 1, Apple Watch Nike+ ed Apple Watch Series 3. Quest’ultimo, come vi abbiamo più volte raccontato, arriverà in Italia solo nella versione senza modulo cellulare, in quanto evidentemente la società di Cupertino non ha raggiunto alcun accordo con gli operatori italiani.

Di seguito l’offerta completa Apple Watch in Italia:

Apple Watch Series 1 con cassa in alluminio da 38mm: 279 Euro;

Apple Watch Series 1 con cassa in alluminio da 42mm: 309 Euro;

Apple Watch Series 3 (GPS) con cassa in alluminio da 38mm: 379 Euro;

Apple Watch Series 3 (GPS) con cassa in alluminio da 42mm: 409 Euro;

Apple Watch Nike+ con cassa in alluminio da 38mm: 379 Euro;

Apple Watch Nike+ con cassa in alluminio da 42mm: 409 Euro;

Ricordiamo che per la Series 3 i preordini partiranno domani mattina, 15 Settembre, alle ore 9:01.