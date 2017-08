Apple conferma: almeno un nuovo iPhone in arrivo a Settembre

Nonostante i rumor ed indiscrezioni riguardo dei possibili ritardi con il lancio,nel corso dell’annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno ha confermato, di fatto, che nel mese di Settembre lancerà almeno un nuovo

L’indicazione è arrivata nella parte della relazione in cui il colosso di Cupertino ha fornito le linee guida per il prossimo trimestre. Qui, Apple parla di un fatturato in aumento da 49 a 52 miliardi di Dollari, un numero abbastanza alto da giustificare il lancio di un nuovo iPhone. Contiamo, inoltre, che il trimestre in questione si chiude il 30 Settembre, il che vuol dire che è previsto un keynote di presentazione dell’iPhone ed il lancio a poco più di due settimane di distanza.

Tim Cook, nella conference call, ha gettato altra benzina sul fuoco, alimentando altri rumor ed affermando che “la parte finale dell’anno sarà emozionante ed eccitante per i nostri utenti”.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse oggi, Apple potrebbe lanciare prima l’iPhone 7s e 7s Plus, a settembre, e poi il modello ridisegnato (iPhone 8) qualche mese dopo.