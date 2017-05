Apple conferma: l'evento del 5 Giugno sarà trasmesso in streaming

attraverso il proprio sito web ufficiale, ha confermato che trasmetterà in diretta streaming su apple.com edil keynote che terrà il prossimo 5 Giugno in occasione dell’apertura della

In precedenza, il colosso di Cupertino aveva annunciato che avrebbe fornito la diretta sul sito web per gli sviluppatori e sull’applicazione ufficiale dell’evento, ma nella giornata di ieri è arrivata la precisazione ufficiale: sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento anche se non si è in possesso di un account sviluppatore.

La WWDC 2017 si appresta ad essere una delle conferenze più interessanti dell’anno, dal momento che Apple dovrebbe presentare, oltre alle nuove versioni di iOS, MacOS, tvOS e watchOS, anche il nuovo iPad Pro e la nuova gamma di MacBook e MacBook Pro, e secondo molti potrebbe essere rinfrescata anche la gamma MacBook Air, che proprio di recente ha visto l’introduzione della Touch Bar.

E’ inoltre atteso anche l’altoparlante intelligente con Siri, che dovrà mettersi in concorrenza con Amazon Echo.