Apple conferma: niente antenne FM per i nuovi iPhone

A seguito delle molte polemiche scatenate negli Stati Uniti di alcuni gruppi, che hanno portato anche alla richiesta esplicita del presidente dell’FCC, il quale ha intimatoad attivare le funzioni radio FM nei propri iPhone , è arrivata la risposta del gigante di Cupertino.

Un portavoce della compagnia, in una nota rilasciata per MacRumors, ha annunciato quanto segue: “Apple si preoccupa profondamente della sicurezza dei propri utenti, in particolare durante i periodi di crisi ed è per questo che abbiamo progettato soluzioni di sicurezza moderne per i nostri prodotti. Gli utenti possono comporre i numeri dei servizi di emergenza ed accedere alle informazioni mediche direttamente dalla schermata di blocco, ed abbiamo permesso anche a tutte le agenzie governative di inviare notifiche di emergenza, come ad esempio in caso di una specifica allerta meteo.

Gli iPhone 7 ed iPhone 8, però, non dispongono di alcun chip FM e non sono dotati di nessuna antenna in grado di ricevere questi segnali. Di conseguenza, non siamo in grado di attivare la ricezione FM sui nostri prodotti”.

La risposta è arrivata a seguito della richiesta avanzata dal presidente della FCC, Ajit Pai, il quale aveva chiesto alla società di Tim Cook di abilitare i chip FM sui propri smartphone in quanto la ricezione di questi segnali può essere di fondamentale aiuto in caso di eventi atmosferici tragici e calamità naturali, come gli uragani che hanno dilaniato gli Stati Uniti nelle ultime settimana.

Pai, nella propria richiesta sottolineava che in situazioni estreme come quelle descritte poco sopra, in cui vi è una forte instabilità delle reti mobili, le popolazioni potrebbero avere come unico appiglio le radio FM per ricevere ulteriori messaggi d’allerta, informazioni su piani di evacuazione e sui dispersi.