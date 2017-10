Apple conferma la patch per la vulnerabilità KRACK dei WiFi

Secondo quanto rivelato da alcune fonti interne all’AppleInsider, Apple sarebbe al lavoro per implementare, nelle future versioni di, una patch di sicurezza per tappare la vulnerabilità KRACK delle reti WiFi, annunciata ieri da un gruppo di ricercatori.

Il gigante di Cupertino non avrebbe però confermato l’arrivo di un aggiornamento per la serie di router AirPort, in quanto non è noto se sono vulnerabili agli attacchi o meno.

L’ultimo aggiornamento firmware per la famiglia AirPort è datato Dicembre 2016, circa un anno prima della divulgazione da parte dei ricercatori della falla KRACK, di cui Apple ed altri produttori sarebbero a conoscenza da Luglio.

Per quanto riguarda gli ecosistemi mobili, iOS e watchOS sarebbero in pericolo, ma comunque in maniera inferiore rispetto ad Android 6.0 e successivi. Tuttavia, Apple ha già provveduto a patchare la vulnerabilità del protocollo in tutte le versioni beta dei sistemi operativi disponibili per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac. Il pacchetto “sicuro” sarà disponibile tra le mani degli utenti al momento del rilascio di iOS 11.1, watchOS 4.1, macOS 10.13.1 e tvOS 11.1, su cui però non abbiamo ancora informazioni.