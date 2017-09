Apple: contenuti in 4K disponibili solo in streaming, niente download

Emerge un’interessante novità sui contenuti in 4K disponibili da qualche giorno su iTunes Store, e che precedono il lancio mondiale di Apple TV 4K , acquistabile da oggi in tutti i negozi, tra cui quelli italiani.

Un documento di supporto pubblicato dal gigante di Cupertino ha rivelato che i clienti potranno scaricare in locale i film HD e le versioni HDR e Dolby Vision ma, almeno al momento, “non è possibile scaricare le versioni 4K dei contenuti”.

Questo significa che coloro che in precedenza hanno acquistato film e contenuti in HD, e che hanno diritto all’upgrade gratuito in 4K, non potranno scaricare quest’ultima versione, ma visualizzarla solo in streaming, e lo stesso varrà anche per i nuovi contenuti.

Almeno al momento non è chiaro il motivo per cui Apple non permette il download di contenuti in 4K sui propri dispositivi, ma potrebbe essere un problema di licenze.

Apple, infatti, sta offrendo i contenuti in 4K allo stesso prezzo di quelli in HD, nonostante le richieste degli studi cinematografici, che stanno facendo pressione per aumentare i prezzi. Secondo molti potrebbe anche essere un problema di spazio, dal momento che le versioni 4K occupano sicuramente di più rispetto alle altre.

Per eseguire lo streaming di contenuti in 4K sulla nuova Apple TV 4K, Apple consiglia una velocità minima di download di 25 Mb/s. Se non si dispone di una connessione ad internet abbastanza veloce, la Mela consiglia di ridurre la qualità video.

Oltre a questa restrizione, ne è emersa un’altra. La Apple TV 4K, almeno al momento, non supporta i contenuti YouTube in 4K. Youtube, infatti, trasmette i streaming i contenuti 4K utilizzando il formato video VP9, un codec non supportato dalla Apple TV, che è limitata ad H.264, HEVC (H.265), ed MP4.

E’ invece supportato Netflix, e presto lo sarà anche Amazon Prime Video.