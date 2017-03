Apple: cresce la popolarità di Swift

Un sondaggio condotto tra la community degli sviluppatori ha mostrato un aumento importante della popolarità per il linguaggio di programmazione proprietario di, che si è classificato al decimo posto nella particolare classifica, scalando quattro posizioni nel giro di un mese.

Secondo molti, alla base di questa crescita della popolarità ci sarebbe la maggiore semplicità nell’apprenderlo rispetto ad Objective-C.

Apple, sin da quando lo ha introdotto nel 2014, lo ha pubblicizzato come un linguaggio di programmazione estremamente semplice per tutti coloro che vogliono imparare a programmare per iOS, e ciò è dimostrato anche dal fatto che anche molti bambini sono stati in grado di apprenderlo. Nel corso della primavera, in occasione della WWDC 2017, la compagnia di Tim Cook dovrebbe svelare la versione 3.1 del linguaggio.

L’indice TIOBE è calcolato utilizzando dati dei motori di ricerca all’interno delle community di sviluppo.