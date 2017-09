Apple dall'anno prossimo aumenterà i megapixel delle fotocamere di iPhone?

Mentre mancano ormai sei giorni alla presentazione ufficiale dell’ Phone 8 , alcune testate come il DigiTimes guardano già al futuro, e nella fattispecie ai dispositivi che il gigante di Cupertino porterà nei negozi nel corso del 2018.

A quanto pare la società di Tim Cook avrebbe intenzione di aumentare il conteggio di megapixel per le fotocamere dei prossimi iPhone.

La compagnia californiana avrebbe già preordinato delle lenti fotografiche superiori ai 12 megapixel, che probabilmente verranno prodotte in una nuova fabbrica in Taiwan. L’impianto, secondo il DigiTimes, sarà di proprietà di Largan Precision, l’unica azienda che fa moduli fotografici per smartphone superiori ai 12 megapixel.

Largan sarà in grado di produrre 600 milioni di moduli al mese presso la nuova struttura, una quantità sei volte superiore a quella attuale. Le linee di montaggio supplementari saranno attive a partire dal prossimo mese, ma il processo sarà graduale. Il CEO di Largan, Lin En-ping , sostiene che la nuova fabbrica sarà in grado di produrre moduli con lenti multiple, macchine fotografiche con grandi aperture per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità, e lenti in grado di gestire il rilevamento in 3D per il riconoscimento facciale.